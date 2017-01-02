غانا تتسلح بالقوة الضاربة في قائمتها لبطولة أمم أفريقيا بالجابون

كشف الإسرائيلي أفرام جرانت المدير الفني لمنتخب غانا عن قائمة أولية تضم 26 لاعبا استدعاهم للدخول في معسكر مغلق تحضيرا لبطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي ستنطلق منتصف الشهر الجاري.

وتقع غانا في المجوعة الرابعة إلى جانب مصر ومالي وأوغندا وهي المجموعة التي ستشهد مباريات من العيار الثقيل.

واستدعى جرانت القوة الضاربة في منتخب الأسود الثالثة حيث ضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى: رزاق بريما (قرطبة الإسباني) ، أدام كوارشي (روزنبرج النرويجي) ، ريتشارد أوفوري (وا أول ستارز الغاني)

خط الدفاع: هاريسون أفول (كولومبوس كرو الأمريكي) ، أندي يادوم (بارنسلي الإنجليزي) ، بابا رحمان (شالكه الألماني)، فرانك أشيامبونج (أندرلخت البلجيكي) ، جون بوي (سيفاس سبور التركي) ، جوناثان منساه (آنجي الروسي) ، دانييل أمارتي (ليستر سيتي الإنجليزي)، إدوين جيماه (أورلاندو بايترس الجنوب إفريقي).

خط الوسط: إيمانويل أجيمانج بادو (أودينيزي الإيطالي) ، أفري أكوا (تورينو الإيطالي) ، مبارك واكاسو (باناثينايكوس اليوناني) – كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) ، إبينزير أفوري (آيك ستوكهولم السويدي) ، توماس بارتي (أتلتيكو مدريد الإسباني) – صامويل تيتيه (ليفيرينج النمساوي) ، جوزيه لاروي أتاماه (باساكسهير التركي).