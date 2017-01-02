البدري يكشف عن أفضل مباراة للأهلي هذا الموسم

البدري: مباراة المصري الأفضل للأهلي هذا الموسم

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أفضل مباراة خاضها الفريق هذا الموسم مشيرا إلى أنها مباراته أمام المصري البورسعيدي.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت بين كلا الفريقان في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وخلال تواجده ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” قال البدري” أفضل مباراة خاضها الأهلي هذا الموسم هي مباراة الأهلي فالفريق ظهر بمستوى مميز للغاية ونجح في تحقيق الفوز بثلاثية”.

وأضاف “واجهنا في هذه المباراة فريق قوي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ومدرب مميز لكننا نجحنا في الظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز”.