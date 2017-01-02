مرتضى منصور يقرر الإطاحة بمحمد حلمي من تدريب الزمالك

محمد حلمي ضحية جديدة في الزمالك

استقر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الإطاحة بمحمد حلمي من منصبه كمدير فني للفريق الأول وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من غريمه الأهلي.

كما استقر رئيس الزمالك على التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة حلمي حيث يفاضل بين الثلاثي الفرنسي باتريس كارتيرون والروماني سوموديكا والبرتغالي جوزيه روما.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك أن مرتضى منصور قرر الإطاحة بحلمي بعدما قام إسماعيل يوسف بتسريب ما يحدث له داخل غرفة خلع ملابس الفريق بعدما علم يوسف رغبة حلمي في الإطاحة به من منصبه كمدير للكرة.

وأضاف المصدر بأن إسماعيل يوسف قام بإبلاغ مرتضى منصور ما قام به حلمي برفضه إعلان التشكيل الأساسي في الفندق وقيامه بإبلاغ اللاعبين بشكل سري بالإضافة إلى ما حدث بين حلمي وشيكابالا وهو ما أثار غضب مرتضى وقرر الاستغناء عنه.