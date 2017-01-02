الاختبار الطبي يحدد موقف مدافع الأهلي من أمم أفريقيا

حجازي يخضع لاختبار طبي غدا لتحديد إمكانية تواجده في أمم أفريقيا

يخضع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى اختبار طبي غدا على هامش تواجده بمعسكر منتخب مصر وذلك للوقوف على مدى قدرته على التواجد مع المنتخب أم لا.

وكان حجازي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة سموحة والت يانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف ، حيث خرج اللاعب وحل زميله محمد نجيب بديلا له.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى اختبار طبي غدا لتحديد إمكانية تواجده في البطولة الأفريقية حيث ضمه هيكتور كوبر المدير الفني لقائمة المنتخب للتحضير للبطولة على أمل أن يتعافى اللاعب قبل إعلان القائمة النهائية.

ومن المقرر أن يعلن كوبر ع القائمة النهائية للبطولة بعد غد على أن يتم إخراج 4 لاعبين من المعسكر.