بتروجيت يصدم الأهلي في صفقة بيكلي

700 ألف دولار تهدد بضياع صفقة بيكلي من الأهلي

وده مسئولو نادي بتروجت صدمة قوية إلى الأهلي في صفقة انضمام الأثيوبي شيملس بيكلي إلى القلعة الحمراء بعدما وضعوا العراقيل المادية أمام الأهلي.

ويرغب حسام البدري المدير الفني للأهلي في ضم اللاعب والذي ظهر بمستوى مميز مع فريقه منذ التحاقه به ، وذلك لكي يعوض الغاني جون أنطوي والذي اقترب من الرحيل عن الأهلي.

وكشف مصدر موثوق به داخل بتروجت أن النادي طلب من الأهلي مبلغ قيمته 700 ألف دولار بالإضافة إلى استعارة محمد حمدي زكي لاعب الأهلي.

وكان الأهلي قد عرض مبلغ 250 ألف دولار لضم اللاعب ورفهم إلى 400 ألف دولار بدون إعارة حمدي زكي ، لكن بتروجت طلب 700 ألف دولار بالإضافة إلى استعارة محمد حمدي زكي.