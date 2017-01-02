محمد هاني: فخور بثقة البدري وأشكر هذا اللاعب على نصائحه

هاني: فخور بثقة البدري وأشكر أحمد فتحي

قال محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انه يشعر بالفخر من ثقة حسام البدري المدير الفني للفريق في قدراته والاعتماد عليه في التشكيل الأساسي خلال مباريات الفريق الماضية.

ويشارك هاني في التشكيل الأساسي للأهلي في مركز الظهير الأيمن منذ إصابة عمرو السولية والدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب.

وفي تصريح للاعب الأهلي قال “أنا سعيد للغاية بثقة البدري وأشكره على ذلك مشيرا إلى أن وجوده بجوار الثنائي أحمد فتحي وباسم علي أضاف له الكثير”.

هاني: كنت أثق في حصولي على الفرصة

وأضاف “كنت أثق في حصولي على الفرصة خاصة وأني كنت أتدرب بشكل جيد للغاية بالإضافة إلى أن البدري لا يفرق بين اللاعبين ويمنح الفرصة للأكثر بذلا للجهد في التدريبات”.

وأتم حديثه “أشكر أحمد فتحي على وقوفه جنبي وعلى النصائح التي يقدمها لي وللمساندة الكبيرة لي ولدعمه الكبير طوال الفترة الماضية”.