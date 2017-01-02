أيوب: الأهلي لن يتخلى عن أي لاعب لهذا السبب.!

أيوب: الأهلي لديه ارتباطاطات هامة ولن يتخلي عن أي لاعب

أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهي أن على أن الجهاز الفني متسمك بجميع اللاعبين ولن يتخلى أعن لاعب موجود في القائمة لأن الفريق لديه ارتباطات هامة مقبلة.

وفي تصريح للمدرب العام للأهلي قال “الجهاز الفني متسمك بجميع اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق لأن الفريق لديه ارتباطات هامة في الفترة المقبلة والتي أولها كأس السوبر المصري أمام الزمالك في فبراير المقبل.

وأضاف “عقب خوض السوبر سيعود الفريق لبدء مباريات الدور الثاني من الدوري ثم الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وأتم حديثه “كل هذه الاستحقاقات تجعل الجهاز الفني يرفض التفريط في أي لاعب لأن المرحلة المقبلة أصعب من المرحلة التي مضت”.