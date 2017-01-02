البدري يزف بشرى سارة لثنائي الأهلي

البدري: لا نية لرحيل غالي ومتعب

زف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشرى سارة لثنائي الأهلي حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وعماد متعب مهاجم الفريق الأخر.

وكانت انباء قوية قد ترددت في الأولنة الأخيرة عن رغبة البدري في ضخ دماء جديدة وعدم الاستعانة بالثنائي في الموسم المقبل خاصة وأن عقدهما ينتهي مع ا لفريق نهاية الموسم الجاري.

وخلال تواجده ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” قال البدري “غالي ومتعب باقيان في الأهلي ، ولن يتم الاستغناء عنهما فهما قامة كبيرة من قوائم الأهلي الأساسية”.

وأضاف “سيتم قيد اللاعبان في قائمة الفريق الأفريقية وبالتالي لا توجد أي نية للاستغناء عن أحد منهما”.