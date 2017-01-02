كوبر يرفض محاولات إعادة مهاجم الزمالك لصفوف المنتخب

كوبر يرفض إعادة باسم مرسي للفراعنة

رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر كل المحاولات من جانب أعضاء الجهاز الفني معه من أجل التراجع عن استبعاد باسم مرسي مهاجم الزمالك.

وكان كوبر قد أعلن الخميس الماي قائمة أوليه تضم 27 لاعبا والتي دخلت في معسكر مغلق للتحضير لبطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي ستنطلق منتصف الشهر الجاري.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن أحد أعضاء الجهاز طالب من كوبر إعادة باسم مرة أخرى لقائمة المنتخب خاثة وأنه مهاجم مميز لكنه رد عليه بأن ليس بالمدرب الصغير والموضوع منتهي”.

وأضاف المصدر بأن كوبر أكد على أنه علم أن باسم إدعى الإصابة بين شوطي مباراة غانا ولكنه كان غاضبا من قرار تغييره.