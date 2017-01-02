الأهلي يحسم صفقة المهاجم الأفريقي خلال ساعات

الأهلي يصرف النظر عن ضم دوللي

صرف مسئولو النادي الأهلي النظر عن التعاقد مع اللاعب كيجان دوللي لاعب خط وسط فريق صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وأغلق الأهلي ملف التعاقد مع نجم ن داونز دوللي بعد رفضه عرض الأحمر وتفضيل الإنتقال للعب في أوروباب عد تلقيه عروض احترافية .

ووجه الأهلي أنظاره نحو الأثيوبي شيمس بيكلي نجم نادي بتروجيت، حيث سيتحرك النادي لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة .

بيكلي على أبواب الأهلي خلال ساعات

وتوصلت الإدارة الحمراء لإتفاق مبدئي مع النادي البترولي على ضم بيكلي مقابل 8 مليون جنيه وتجديد إعارة ناصر ماهر، بالإضافة لإعارة جدو الصغير، بعد تخفيض الطلبات المالية المرتفعة من جانب بتروجيت .

وكان جدو الصغير يعرقل إتمام الصفقة بسبب تفضيله الإنتقال لفريق إنبي، قبل أن ينجح الأهلي في إقناعه بقبول عرض بتروجيت .

ومن المنتظر أن يعلن المارد الأحمر عن الصفقة خلال الساعات المقبلة ويصبح الأثيوبي بيكلي هو اللاعب رقم 30 في القائمة، ولكن سيكون النادي مجبراً على بيع واحداً من الثلاثي الأجنبي أجاي ومعلول وأنطوي .