«فيديو» صالح جمعة لـ«مارتن يول»: أنت مدرب فاشل

صالح جمعة يفتح النار على الهولندي مارتن يول

هاجم صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي المدير الفني السابق للأحمر، الهولندي مارتن يول بضراوة متهماً إياه بالتسبب في ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي .

ووصف صالح جمعة في تصريحات تليفزيونية، الهولندي مارتن يول بإنه مدرب فاشل لم يحقق أي بطولات مع الفريق الكبيرة التي أِشرف علي تدريبها والسيرة الذاتية الخاصة به تثبت لك .

وأكد صالح جمعة أن مشكلته في المشاركة بالأهلي وقت تواجد مارتن يول كانت بسبب تعنت المدرب الهولندي .

صالح جمعة: مارتن يول كسب 10 لاعبين في الأهلي وخسر الباقي

وأوضخ صانع ألعاب الأهلي ان مارتن يول اعتمد على 10 لاعبين فقط في الفريق، وخسر الـ15 الباقون .

وأضاف:” لم أكن اللاعب الوحيد الذي لديه مشاكل مع مارتن يول، فهنا شريف إكرامي حارس الفريق الأول وكيف تحدث عنه في المؤتمر الصحفي “.

واختتم “جمعة حديثه:” سيد عبد الحفي مدير الكرة هو تحدث معي وقتي وطالبني بالصبر من أجل الحصول على فرصتي والمشاركة مع الفريق “.