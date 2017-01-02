«فيديو» صالح جمعة عن سهراته: أرفض التدخل في حياتي الشخصية

صالح جمعة يتحدث عن سهراته ومشاكله في الأهلي

علق صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أخبار سهراته المتأخرة ومدىتأثرها على هبوط مستواه وابتعاده عن التشكيلة الأساسية

وأكد “صالح جمعة” في تصريحات تليفزيونية أنه يرفض التدخل في حياته الشخصية من قبل البعض، فهو أمر خاص به فقط ولا يحق لأحد التدخل فيه “.

صالح جمعة: أنا بشر ولدى حياتي الشخصية فلن أتدرب طول اليوم

وأضاف:” أنا أدرس في الجامعة ولدى أصدقاء فأنا إنسان طبيعي ولن اتدرب طول اليوم ، فبعض التصرفات السيئة من الجماهير تسبب المشاكل له رغم أنه لا يؤذي أحد “.

وتابع:” أنا لست ملاك فأنا بشر وكلنا معرضين للخطأ، ولكن انا أتعامل مع مجلس إدارة ومدير الكرة، وليس مع حديث الجماهير الذي أحترمهم “.