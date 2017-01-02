«فيديو» صالح جمعة يكشف الحقيقة..هل يلعب للزمالك ؟

هل يلعب صالح جمعة للزمالك ؟

كشف صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدى إمكانية رحيله عن الأهلي للغريم التقليدي الزمالك .

وأكد “جمعة” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية دي إم سي أنه سعيد في النادي الأهلي مستبعداً إنتقاله للزمالك .

وعن الحالة التي قد يضطر للعب فيها للزمالك، قال:” في حالة عدم توفيقي مع النادي الاهلي ورحيلي، وقدم الزمالك عرض مناسب فقد ألعب له فلما لا وهو واحداً من أكبر الأندية المصرية .

صالح جمعة: إنييستا مثلي الأعلى عالمياً

وعن مثله الأعلى عالميا، قال صالح جمعة :” أندريس إنييستا نجم نادي برشلونة الإسباني هو مثلي الأعلى، فهو لاعب كبير “.

وعن اللاعب الذي يتمنى ضمه للأهلي من الدوري المحلي:” من الزمالك أتمنى ضم محمد إبراهيم، ومن الدوري أتمنى ضم شيمس بيكلي لاعب بتروجيت فهو لاعب مميز جداً”.