لهذا السبب..الأهلي يظهر العين الحمراء لـ«علي معلول»

تحذير شديد اللهجة من الأهلي لعلي معلول

أظهر مسئولو النادي الأهلي العين الحمراء للمحترف الدولي التونسي علي معلظل ظهير أيسر الفريق قبل السفر لبلاده للانتظام في معسكر المنتخب التونسي استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 .

وحذرت إدارة النادي الأهلي، علي معلول مدافع الفريق من التفاوض مع نادي الترجي التونسي أثناء تواجده في تونسي بمعسكر منتخب بلاده .

الأهلي يحذر معلول من التفاوض مع الترجي

وطالب مسئولو المارد الأحمر اللاعب بإحترام تعاقده مع الفريق وعدم عقد أي جلسات مع مسئولي الترجي الراغبون في الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويغادر معلول إلى تونس للانضمام لمنتخب بلاده لخوض كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق يوم 14 يناير الجاري في الجابون .

جدير بالذكر أن الأهلي طلب الحصول على 3 مليون دولار كشرط للموافقة على بيع علي معلول للترجي التونسي .