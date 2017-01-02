البدري: هذا هو أفضل لاعب في مصر

البدري يكشف عن اللاعب الأفضل في مصر

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن اللاعب الأفضل في مصر خلال الفترة الحالية .

وأكد “البدري” في تصريحات تليفزيونية أن عبد الله السعيد لاعب خط وسط النادي الأهلي هو أفضل لاعب في الدوري المصري بلا منافس .

البدري: لا يوجد لاعب قادر على تعويض غياب عبد الله السعيد

وأوضح مدرب المارد الأحمر أنه عبد السعيد لديه إمكانيات فنية وبدنية تميزه عن أي منافس له، مشيراً إلى أنه لا يوجد لاعب قادر على تعويض غيابه .

في نفس الوقت، نفى البدري وجود مشاكل مع التونسي علي معلول، قائلاً:” غياب معلول عن المباريات الماضية بسبب الإجهاد الذي يعاني منه اللاعب وليس أسباب فنية فهو لاعب مميز وإضافة للفريق .