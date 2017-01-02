كهربا يفجر مفاجأة عن راتبه في اتحاد جدة

كهربا: لم أحصل على راتبي منذ 3 شهور من اتحاد جدة

فجر محمود عبد المنعم كهربا جناح نادي اتحاد جدة السعودي والمعار إليه من صفوف نادي الزمالك مفاجاة نارية عن راتبه مع الفريق .

أكد “كهربا” في تصريحات تليفزيونية أنه لم يحصل على راتبه في صفوف اتحاد جدة منذ 3 شهور، حيث يعاني النادي من أزمة مالية .

كهربا: لن أرحل عن الاتحاد بسبب الأزمة المالية

وطمان كهربا جماهير الاتحاد بشأن رحيله عن الفريق قائلاً:” لن أرحل عن الاتحاد بسبب راتبي ومستعد ألعب مع الاتحاد حتى نهاية الموسم والحصول على راتبه في أخر الموسم من أجل الجماهير “.

وكشف كهربا عن سر تألقه مع الاتحاد:” أشعر براحة نفسية كبيرة في صفوف الاتحاد وهي سر تألقي مع العميد “.