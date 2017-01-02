محمود كهربا : معنديش مانع ألعب للأهلي

كهربا يفتح الباب أمام اللعب للأهلي

فتح محمود عبد المنعم كهربا نجم نادي اتحاد جدة السعودي المعار إليه من صفوف نادي الزمالك الباب أمام إنتقاله للنادي الأهلي .

وأكد “كهربا” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية دي إم سي أنه قد يلعب للنادي الأهلي خاصة أننا في عصر إحتراف ولا مانع من الإنتقال من نادي إلى نادي أخر .

كهربا: أفكر في جماهير الزمالك قبل قرار الرحيل

وأوضح كهربا أنه قبل رحيله عن صفوف الزمالك يفكر في جماهير القلعة البيضاء التي صنغت نجوميته وإسمه .

جدير بالذكر أن كهربا يلعب في صفوف نادي اتحاد جدة معاراً من الزمالك لمدة موسم حتى نهاية الموسم الجاري .