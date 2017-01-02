بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة HD

موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي

يخوض نادي ليفربول في مباراة هامة أمام فريق سندرلاند مساء اليوم الأثنين 2-1-2017 في إطار مباريات الجولة 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة سندرلاند وليفربول في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة –السادسة مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة سندرلاند وليفربول بث مباشر اليوم

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القنوات الناقلة مباراة سندرلاند وليفربول



ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة سندرلاند وليفربول اليوم

يستعد ليفربول لملاقاة سندرلاند في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي على قنوات بي إن سبورت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية-.

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يمكنكم مشاهدة مباراة سندرلاند وليفربول اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مباراة سندرلاند وليفربول تقام في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق مباراة سندرلاند وليفربول فى تمام الخامسة مساء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة سندرلاند وليفربول بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

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