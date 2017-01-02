بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة HD

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بالاس في الدوري الإنجليزي

يدخل نادي مانشستر سيتي في مباراة هامة أمام فريق بيرنلي مساء اليوم الأثنين 2-1-2017 في إطار مباريات الجولة 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة –السادسة مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم الأثنين 2/1/2017

يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم

ومن أجل خدمة متميزة لجماهير الكرة في مصر والوطن العربي يقدم يلا شوت و كورة اون لاين بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، وكذلك يضمن كورة لايف بث مباشر دون انقطاع لعشاق متابعة مباريات نجوم الكرة العربية الذين يغردون في ملاعب العالم ، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت.

القنوات الناقلة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي



ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم

يستعد مانشستر سيتي لملاقاة بيرنلي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي على قنوات بي إن سبورت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية-.

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي



يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي تقام في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي فى تمام الخامسة مساء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراةمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

يلا شوت مشاهدة مباراة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم 2/1/2017