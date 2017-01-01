جون أنطوي يحدد موعد العودة للأهلي

أنطوي يعود للأهلي الثلاثاء

حدد المهاجم الغاني جون أنطوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موعد عودته من غانا إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر .

وأبلغ جون انطوي الجهاز الفني للاهلي بقيادة حسام البدري بعودته للقاهرة يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء أجزة رأس السنة التي قضاها مع أسرته في غانا .

جلسة منتظرة بين سيد عبد الحفيظ وأنطوي في الأهلي

ومن المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع اللاعب فور العودة للتحقيق معه في سفره لبلاده دون معرفة أحد من الجهاز الفني .

وكان الأهلي قد قرر توقيع غرامة مالية على جون أنطوي قدرها ربع مليون جنيه بسبب سفره لغانا بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني .

جدير بالذكر أن جون انطوي اقترب بقوة من الرحيل إلى مصر المقاصة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .