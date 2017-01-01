بالفيديو..نادر شوقي يتحدث عن أزمة متعب والبدري وعروض محمد هاني

وكيل متعب يكشف اخر تطورات أزمته مع مدرب الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات أزمة عماد متعب في القلعة الحمراء .

وأكد “نادر شوقي” في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير أن أزمة عماد متعب مع حسام البدري انتهت تماماً والعلاقة على ما يرام حالياً بينهما .

وأوضح وكيل متعب أن قيد اللاعب في القائمة الأفريقية هدأ من الخلافات وأنهى الأزمة بين متعب والبدري، واللاعب يركز مع الفريق لاستعادة مستواه “.

وعن انتقال عمرو وردة لفالنسيا، قال نادر شوقي:” وردة يقدم مستويات ميزة في الدوري اليوناني وهناك عدة أندية تتابعه، ولكن سيتم التفاوض في نهاية الموسم في الصيف المقبل “.

نادر شوقي: محمد هاني تحت أنظار الأندية الأوروبية

وأوضح نادر شوقي أن محمد هاني مدافع الاهلي سيتلقى عروض أوروبية خلال الفترة المقبلة رعد تألقه مع الأحمر، ورغم عدم انضمامه لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا 2017.