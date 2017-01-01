شرط وحيد من المقاصة للتعاقد مع جون أنطوي

المقاصة يرهن ضم أنطوي بشرط جديد

رهن مسئولو نادي مصر المقاصة تعاقدهم مع المهاجم الغاني جون أنطوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية بشرط وحيد .

واستقرت إدارة المقاصة على التعاقد مع المهاجم الغاني أنطوي من النادي الأهلي بشرط تخفيض راتبه الذي يحصل عليه في القلعة الحمراء .

المقاصة يشترط تنازل أنطوي عن نصف راتبه في الأهلي لضمه

واشترط مسئولو الفريق الفيومي حصول اللاعب الغاني على نصف راتبه الحالي مع الأهلي من أجل ضمه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم .

ويحصل جون أنطوي على راتب سنوي في الأهلي قدر بـ400 ألف دولار أي ما يقارب الـ8 مليون جنيه سنوياً .

جدير بالذكر أن أنطوي تعرض لغرامة مالية كبيرة من الأهلي قدرها 250 ألف جنيه بعد سفره لغانا دون علم أحد .