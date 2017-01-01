عقوبة سرية على شريف إكرامي في الأهلي

جهاز الأهلي يفرض عقوبة مالية على إكرامي

فرض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقوبة سرية على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عقب مباراة القمة أمام الزمالك .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين في مباراة الجولة السابعة عشر بالدوري في ختام مباريات الدور الأول .

حفل عمرو دياب يتسبب في غرامة مالية على شريف إكرامي

ووقع الجهاز الفني للاهلي غرامة مالية على شريف إكرامي بسبب حضوره حفل الفنان عمرو دياب قبل مباراة الزمالك بدون علم الجهاز .

وتأكد حسام البدري من ظهور شريف إكرامي في حفل عمرو دياب بعدما حصل على صور للحارس تؤكد تواجده في الحفل، حيث

وقام الجهاز الفني بتحذيره من تكرار الأمر مع فرض عقوبة مالية ولكن دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام.