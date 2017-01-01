المنتخب يجهز نجم الأهلي بتدريبات تأهيلية قبل أمم أفريقيا

المنتخب يسابق الزمن لتجهيز أحمد حجازي

يسابق الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر الزمن من أجل جهيز أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي للتعافي من إصابة الشد العضلي الذي يعاني منها .

تدريبات تأهيلية لحجازي في المنتخب

وخضع أحمد حجازي لتدريبات تأهيلي خلال مران المنتخب الوطني اليوم تحت إشراف أخصائي التأهيل في المنتخب من أجل التعافي من الإصابة .

ويأمل هكتور كوبر في تعافي حجازي من الإصابة من أجل الإعتماد عليه أساسياً لقيادة دفاعات الفراعنة في البطولة الأفريقية .

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الإعدادي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقررة في الجابون منتصف الشهر الجاري .

ويلعب المنتخب الوطني في مجموعة نارية ببطولة أفريقيا، تضم منتخبات غانا ومالي وأوغندا .