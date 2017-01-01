أكرم توفيق مفتاح إنبي لحسم صفقة جدو الصغير من الأهلي

إنبي يرفض التنازل عن ضم جدو الصغير

يرفض مسئولو نادي إنبي التنازل عن رغبة التعاقد مع اللاعب محمد حمدي زكي نجم النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويسعى نادي إنبي للحصول على خدمات مهاجم النادي الأهلي محمد حمدي زكي الملقب بجدو الصغير لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

عرض جديد من إنبي لضم مهاجم الأهلي

وعرض مسئولو النادي البترولي على إدارة الأهلي ضم جدو الصغير مع خصم قيمة الصفقة من القسط الأخير في صفقة أكرم توفيق الذي انضم للأهلي الصيف الماضي .

جدير بالذكر أن جدو الصغير تلقى عدة عروض من أندية الدوري المحلي أبرزهم وادي دجلة وبتروجيت والمقاصة وسموحة .