ملخص لمسات محمد النني أمام كريستال بالاس

النني يعود للمشاركة أساسياً مع أرسنال أمام كريستال بالاس

عاد الفرعون المصري محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي للمشاركة أساسياً مع الفريق اللندني في مباراة الليلة أمام كريستال بالاس .

وساهم النني في فوز أرسنال على كريستال بالاس بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ19 بالدوري الإنجليزي الممتاز .

النني يساهم في فوز أرسنال على كريستال بالاس

وشارك النني منذ البداية وظهر بمستوى طيب خلال اللقاء، حتى خرج في الدقيقة 72 ، حيث حل بدلاً منه أرون رامزي.

ومن المنتظر أن ينتظم النني في معسكر المنتخب الوطني خلال الساعات المقبلة، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.