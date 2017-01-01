الدوري الإنجليزي الممتاز كورة عالمية

ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وكريستال بالاس

كتب وليد مجدي
- 1 يناير، 2017 8:21 م
20,214
fr4f43q

أخبار متعلقة:

أرسنال يحقق فوز ثمين على كريستال بالاس بثنائية

حقق فريق أرسنال فوزاً ثميناً على حساب نظيره كريستال بالاس بهدفني نظيفين في مباراة الجولة التاسعة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي .

جيرو وأيوبي يقودان أرسنال لاسقاط كريستال بالاس

وتقدم جيرو بالهدف الأول للأرسنال عن طريق لاعبه جيرو ، ثم أضاف النيجيري أليكس أيوبي الهدف الثاني في للمدفعجية، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 2 – 0 .

وبتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده  إلى 40 نقطة في المركز الثالث ، بفارق 9 نقاط عن المتصدر تشيلسي، ومتقدما على توتنهام ومانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، أما كريستال بالاس فبقي في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

 

شارك برأيك !!