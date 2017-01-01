ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وكريستال بالاس

أرسنال يحقق فوز ثمين على كريستال بالاس بثنائية

حقق فريق أرسنال فوزاً ثميناً على حساب نظيره كريستال بالاس بهدفني نظيفين في مباراة الجولة التاسعة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي .

جيرو وأيوبي يقودان أرسنال لاسقاط كريستال بالاس

وتقدم جيرو بالهدف الأول للأرسنال عن طريق لاعبه جيرو ، ثم أضاف النيجيري أليكس أيوبي الهدف الثاني في للمدفعجية، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 2 – 0 .

وبتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث ، بفارق 9 نقاط عن المتصدر تشيلسي، ومتقدما على توتنهام ومانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، أما كريستال بالاس فبقي في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.