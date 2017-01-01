تطور جديد في صفقة تعاقد الأهلي مع مهاجم بتروجيت

الأهلي يخشى تكرار سيناريو أنطوي مع بيكلي

يخشى مسئولو النادي الأهلي نت تكرار سيناريو التعاقد مع الغاني جون انطوي في صفقة التعاقد مع المهاجم الأثيوبي شيمس بيكلي نجم نادي بتروجيت .

ويفكر مسئولو النادي الأهلي في التراجع عن حسم صفقة المهاجم الأثيوبي شيمس بيكلي بشكل نهائي خوفاً من تكرار سيناريو صفقة الغاني أنطوي .

الأهلي يتراجع عن شراء بيكلي بشكل نهائي

وتدرس إدارة الأهلي التراجع عن شراء اللاعب بشكل نهائي والحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة في انتقالات الشتاء .

وما يثير مخاوف الأهلي تجاه الصفقة، عدم تأقلم اللاعب مع الفريق والظهور بمستوى سيئ، وتكرار ما حدث في صفقة الغاني أنطوي الذي يكلف خزينة النادي ما يزيد عن مليون دولار دون تحقيق أي استفادة من ورائه .