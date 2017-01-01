فيديو.. جيرو يسجل هدف خيالي في البريميرليج

أحرز المهاجم الفرنسي واحد من أجمل الأهداف في تاريخ أرسنال وتاريخ الدوري الإنجليزي وذلك بعدما نجح في هز شباك فريق كريستال بالاس بطريقة رائعة “بالكعب”.

بداية الهدف كانت عرصية من المهاجم التشيلسي أليكسيس سانشيز الذي قام بإرسال كرة عرضية لجيرو الذي استقبل الكرة بكل براعة ووضعها بالكعب في مرمى كريستال بالاس معلنا أعن أحد أفضل أهداف الدوري الإنجليزي ونادي أرسنال.

ويواجه أرسنال ضيفه كريستال بالاس في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” في المباراة المقامة على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز.