رسميا.. مدرب الأهلي السابق يتولي تدريب الشارقة الإماراتي

بيسيرو مديرا فنيا للشارقة الإماراتي

أعلن نادي الشارقة الإماراتي توصله لاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لليوناني جورجيوس دونيس.

ونشر النادي على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت خبر تصله لاتفاق مع بيسيروا لتدريب الفريق خلفا لدونيس لكن النادي لم يعلن عن مدة العقد.

وقاد بيسيرو تدريب الشارقة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الوصل في بطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

وكان بيسيرو قد تولى تدريب الأهلي المصري في شهر أكتوبر 2015 قبل أن يرحل في يناير 2016 ليتولى تدريب بورتو البرتغالي وفي الصيف الماضي تعاقد مع سبورتنيج براجا ومنه إلى الشارقة الإماراتي.