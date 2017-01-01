ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة واتفورد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

توتنهام يكتسح واتفورد برباعية

حقق توتنهام فوزا عريضا على مضيفه واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيكارج رود” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

افتتح هاري كين مسلسل أهداف توتنهام في الدقيقة 27 محراز الهدف الأول ، وعاد نفس اللاعب وتمكن من إضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 33 ، ليعزز زميله ديلي ألي من تقدم توتنهام في الدقيقة 41 محرزا الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول على واقع تقدم توتنهام بثلاثية نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني عاد ديلي ألي وأضاف الهدف الرابع لتوتنهام والثاني له في المباراة ، ليحرز يونس قابول هدف حفظ ماء الوجه لواتفورد في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 39 في المركز الثالث مؤقتا ، بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 22 في المركز الثالث عشر.