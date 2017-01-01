النني أساسياً مع أرسنال أمام كريستال بالاس

فينجر يدفع بالنني في وسط أرسنال أمام كريستال بالاس

أعلن أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه كريستال بالاس في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وشهد تشكيل المدفعجية تواجد المصري محمد النني كأساسي منذ بداية المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي :

حراسة المرمى : بيتر تشيك

خط الدفاع : بيرلين – جابريل – كوسيلني – مونريال

خط الوسط : محمد النني – تشاكا – أيوبي – لوكاس – أليكسيس سانشيز

خط الهجوم : أوليفيه جيرو.