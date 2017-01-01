الأهلي يتحدث عن تصرف مرتضى منصور مع البدري

عبد الوهاب: سعدت بموقف مرتضى منصور مع البدري

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي سعادته الكبيرة بالمشهد الرائع الذي قام به المستشار مرتضى مننصور رئيس نادي الزمالك عقب نهاية مباراة القمة بين الفريقان.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في القمة 113 التي جمعت الفريقان الخميس الماضي في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي مداخلة هاتفية لعبد الوهاب عبر أثير “نغم إف إم” قال “سعدت للغاية بعدما شاهدت رئيس الزمالك يقبل البدري وهذه هي ثقافة واحترام من رئيس القلعة البيضاء”.

وأضاف “موقف رئيس الزمالك رائع ويعبر عن تقبل الهزيمة بشكل كبير ، وهو الأمر الذي أسعدني”.