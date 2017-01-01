مهاجم الزمالك يوضح حقيقة انتقاله للدوري القطري

باسم مرسي ينفي تلقيه عرضا من السد القطري

كشف باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة عن تلقيه عرضا للاحتراف في الدوري القطري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط اسم مهاجم الزمالك بالانتقال أحد الأندية القطرية خلال الميركاتو الشتوي الحالي خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي مداخلة هاتفية للاعب الزمالك عبر أثير إذاعة “شعبي إف إم” قال “ما يتردد عن انتقالي لأحد الأندية القطرية وتحديدا السد ليس له أساس من الصحة”.

وأضاف “أنا على علاقة جيدة للغاية مع فيريرا المدير الفني للسد القطري لكن الأمر لم يعرض على الأطلاق ، مشيرا إلى أن يمتلك عرضا للاحتراف في الدوري الأوروبي”.