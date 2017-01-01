فيديو.. سعد سمير يرد على حكاية “قفا” باسم مرسي

سعد سمير: لم أقصد ضرب باسم مرسي

تحدث سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حقيقة تعمده ضرب مهاجم الزمالك باسم مرسي خلال مباراة القمة التي جرت بين الفريقان الخميس المقبل والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

وفي تصريحات إذاعية ببرنامج “من الأخر” عبر أثير “نغم إف إم” قال سمير “أنا مندهش من كثرة الكلام في هذا الحديث ولم أقصد ضرب باسم على الإطلاق”.

وأضاف “في الملعب لم نلتفت إلى ما حدث ولم أقصد إطلاقا تعمد ضربه ، وباسم أخ وصديق وزملاء ملعب ولاعب كبير في نادي الزمالك”.

وواصل “طوال المباراة كنت أنصح محمد إبراهيم بعدم الاحتكاك خوفا عليه بعدما عاد من الإصابة”.

وأتم حديثه “جماهير كلا الناديان تسعى لخلق المنافسة في أي شئ وأشير بأن علاقتي قوية بباسم”.