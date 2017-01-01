الزمالك والإسماعيلي يشاركان في دورة ودية بالمغرب

الزمالك يعلن مشاركته في دورة ودية

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن موافقته على المشاركة في دورة ودية تقام في المغرب خلال شهر يناير الجاري.

وكان الزمالك قد تلقى دعوة من الدفاع الحسني الجديدي المغربي للمشاركة في الدورة الودية التي ينظمها الفريق في المغرب خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في الدورة إلى جانب أندية الإسماعيلي المصري والدفاع الحسني الجديدي المغربي بالإضافة لوفاق سطيف الجزائري.

ومن المقرر أن يكون مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو ضيف شرف الدورة الودية، بعد أن تلقى دعوة من النادي المغربي لهذا المنصب.