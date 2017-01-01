الأهلي يضع لمساته الأخيرة لإنهاء صفقة بيكلي

بيكلي علي أعتاب الأهلي

يضع مسئولو الأهلي اللمسات الأخيرة من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الأثيوبي شيملس بيكلي لاعب فريق بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أكد في تصريحات تلفزيونية رغبته في ضم اللاعب الأثيوبي للأهلي في يناير.

وسيعوض اللاعب الأثيوبي المهاجم الغاني جون أنطوي الي بات على مشارف الانتقال لصفوف فريق مصر المقاصة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ويمتلك الأهلي مكانا واحدا في قائمته هذا الموسم حيث اقترب من ضم اللاعب في يناير كصفقة أفريقية وفقا لرغبات المدير الفني حسام البدري.