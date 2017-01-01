باسم مرسي يرد على قرار استبعاده من منتخب مصر

باسم مرسي: حزين لاستبعادي وأتمنى التوفيق للمنتخب

رد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرار الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة يكتور كوبر على قرار استبعاده من صفوف قائمة المنتخب التي تستعد لخوض بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وكان كوبر قد أعلن قائمة أولية للمنتخب تضم 27 لاعبا استدعاهم للدخول في معسكر مغلق بدءا من اليوم استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا منتصف الشهر الجاري ولم تشمل على لاعب الزمالك.

وفي تصريحات إذاعية عبر أثير “نغم إف إم” قال مهاجم الزمالك “حزين لاستبعادي عن صفوف المنتخب وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني الذي لديه قناعات بأني لا أصلح للمنتخب في هذا التوقيت.

باسم مرسي: لم أخسر شيئا والمنتخب هو من خسر لاعب جيد

وأضاف “أتمنى التوفيق لزملائي في المنتخب وفي البطولة القوية في الجابون ، كما أتمنى التوفيق للجهاز الفني”.

وأتم حديثه “باسم لم يخسر شئ ولكن المنتخب هو من خسر لاعب جيد مثلما خسر شيكابالا وأيمن حفني”.