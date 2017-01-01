تعرف على جميع هدافي الأهلي في 2016

الأهلي يعلن عن هدافيه في 2016

أعلن النادي الأهلي عن القائمة الكاملة لجميع هدافي الفريق خلال عام 2016 المنقضي، والذي توج خلاله مؤمن زكريا هدافاً للفريق الأحمر.

ونجح مؤمن زكريا في التربع على قائمة هدافي الأهلي في 2016 بعدما سجل 18 هدفاً، متقدماً بفارق هدف واحد عن عبد الله السعيد.

وتواجد في القائمة كلاً من ماليك إيفونا الذي انتقل للعب في الدوري الصيني، بالإضافة إلى رمضان صبحي الذي يخوض تجربة احترافية مع ستوك سيتي الإنجليزي.

وضمت قائمة هدافي الأهلي كلاً من:

مؤمن زكريا 18

عبدالله السعيد 17

مالك إيفونا 9

عماد متعب 8

عمرو جمال 7

وليد سليمان 7

رامي ربيعة 6

رمضان صبحي 6

جون انتوي 6

جونيور اجايي 5

احمد فتحي 4

سعد سمير 4

أحمد الشيخ 2

حسام غالي 2

صالح جمعة 1

احمد حجازي 1

عمرو السولية 1

محمد نجيب 1

كريم نيدفيد 1

علي معلول 1

مروان محسن 1