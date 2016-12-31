كوبر يعلق على عدم ضم ثنائي الأهلي لمعسكر الفراعنة

كوبر: استبعاد أي لاعب وجهة نظر فنية

علق الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على عدم ضمه لثنائي الأهلي حسام غالي ومؤمن زكريا لقائمة المنتخب الوطني التي استدعاها لخوض أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وكان المدرب الأرجنتيني قد أعلن قائمة أولية تضم 27 لاعبا للدخول في معسكر مغلق غدا في إطار التحضير للبطولة الأفريقية لكنها لم تشمل غالي أو زكريا.

وخلال مؤتمر المدرب الأرجنتيني اليوم قال “الجهاز الفني للمنتخب يختار اللاعبين القادرين على تطبيق خطته وقمنا باختيارهم وهناك أيضا من قادر على ذلك واحب أن أؤكد أنه لا يوجد أي شئ شخصي تجاه أي لاعب”.

ومن المقرر أن يستبعد كوبر 4 لاعبين قبل إعلان القائمة النهائية.