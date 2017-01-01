ثلاثة أندية تتصارع لضم صانع ألعاب الأهلي

سموحة ودجلة وإنبي يتصارعون لضم ميدو جابر

دخلت أندية سموحة ووادي دجلة وإنبي في صراع كبير من أجل الفوز بخدمات ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يحظى جابر بثقة المدير الفني للأهلي حسام البدري حيث شارك اللاعب في مباريات قليلة هذا الموسم بينما تم استبعاده في معظم المباريات بحجة انه لا يزال يرهب الموقف.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن الثلاثة أندية أبدوا رغبتهم في الحصول على خدماته لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة لكنه لم يقرر حتى الأن موقفه سواء البقاء في الأهلي أو الرحيل.

وكان جابر قد انتقل إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من مصر المقاصة في بلغت ما يقرب من 8 مليون جنيه.