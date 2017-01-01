فيديو.. طلبة يرد على منتقديه لاختيار كوبر له في فائمة الفراعنة لكأس أمم أفريقيا

طلبة يرد على المنتقدين

رد حمادة طلبة لاعب الزمالك والمصري البورسعيدي السابق على منتقديه بسبب اختيار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر له في قائمة الفراعنة استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن مساء الخميس الماضي عن قائمة أولية تضم 27 لاعبا اختارهم للدخول في معسكر مغلق بدءا من اليوم استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري في الجابون والتي ضمت طلبة.

ولاقى اختيار طلبة في قائمة المنتخب احتجاجا كبيرا من جانب النقاد الرياضيين نظرا لعدم مشاركة اللاعب مع ناديه منذ فترة طويلة.

طلبة: لا ألتفت إلى الانتقادت ومركز في التدريبات فقط

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر إذاعة “الشباب والرياضة” قال طلبة “أنا لا ألتفت إلى مثل هذه الانتقادات ولكني أركز في أداء التدريبات فقط”.

وأضاف “شرف لأي لاعب موجود في منتخب مصر وشرف لأي لاعب إنه يشيل “شنطة” المنتخب وإن شاء الله نفرح الجماهير المصرية بإحراز بطولة أمم أفريقيا والوصول لكأس العالم 2018.