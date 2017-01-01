سعد سمير لاعب الشهر في الأهلي

سعد سمير لاعب ديسمبر في الأهلي

حصل اللاعب سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالقلعة الحمراء بعد الأداء المتميز الذي قدمه مع الفريق مؤخراً.

واختارت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي اللاعب سعد سمير ليكون اللاعب الأفضل في القلعة الحمراء عن الشهر الماضي.

ونجح سعد سمير في تسجيل عدداً من الأهداف الحاسمة للأهلي في المباريات الأخيرة بالدوري المصري، كما زاد عن مرمى فريقه بقوة في المباريات.

وقرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للنادي الأهلي استدعاء سعد سمير لقائمة منتخب مصر في معسكره القادم استعداداً لكأس أمم أفريقيا.