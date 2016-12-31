رمضان صبحي على مقاعد بدلاء ستوك سيتي أمام تشيلسي

رمضان صبحي احتياطي مع ستوك سيتي أمام تشيلسي

أعلن مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه تشيلسي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ولم يشهد التشكيل الأساسي لستوك سيتي تواجد المصري رمضان صبحي حيث فضل هيوز الاحتفاظ به كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي :

حراسة المرمى : جرانت

خط الدفاع : جونسون، شاوكروس، إيندي، ضيوف

خط الوسط : أفيلاس، أدم، بييتيرس؛ ألين، شاكيري

خط الهجوم : كراوتش.

أما البدلاء :

جيفن، بويان، باردسلي، بوني، رمضان صبحي، إمبولا، ويلان.