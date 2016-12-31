الزمالك يرسل قائمتة اللاعبين إلى الكاف

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إرسال قائمة تضم 30 لاعباً من أجل إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، عمر صلاح، محمود جنش.

خط الدفاع: محمد ناصف، علي فتحي، علي جبر، محمود حمدي، أحمد دويدار، شوقي السعيد، حسني فتحي، محمد مجدي، إسلام جمال، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: طارق حامد، محمود دونجا، معروف يوسف، إبراهيم صلاح، أحمد رفعت، صلاح وريكو، محمد إبراهيم، محمود شيكابالا، ستانلي، أيمن حفني، محمد مسعد، رمزي خالد، أحمد توفيق، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: أحمد جعفر، باسم مرسي، مايوكا.