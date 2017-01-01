ربيعة يبدأ علاجه مع الأهلي ب”حقنة”

حقنة لعلاج ربيعة قبل فترة التأهيل

يبدأ اللاعب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي علاجه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بحصوله على حقنه PRP من أجل تخفيف الورم الذي يعاني منه في الكاحل.

وكان ربيعة قد تعرض لإصابة خلال الأيام الماضية مما أدى إلى غيابه عن مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يبدأ ربيعة برنامجه التأهيلي في الفترة المقبلة استعداداً للشفاء من الإصابة قبل مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك في فبراير القادم.

ومن المقرر أن يخوض ربيعة برنامجاً تأهيلياً في صالة الألعاب البدنية بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من أجل الخضوع لتدريبات تقوية.