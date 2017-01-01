مهاجم الزمالك يثير أزمة جديدة

مايوكا يطلب مستحقاته كاملة قبل السفر لليبيا

طالب الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم نادي الزمالك بضرورة حصوله على مستحقاته كاملة قبل الانتقال إلى صفوف أحد الأندية الليبية في فترة الانتقالات الجارية.

وشدد سايكس وكيل مايوكا في محادثات بينه وبين مسؤولي الزمالك على ضرورة حصول مايوكا على رواتب الشهور الماضية قبل السفر إلى ليبيا.

ويتقاضى مايوكا راتبه من نادي الزمالك بصورة شهرية، حيث لم يحصل عليه منذ شهر سبتمبر الماضي حتى نهاية ديسمبر المنقضي قبل عدة ساعات.

وأكد الوكيل اليوناني لمايوكا على ضرورة حصول موكله على كافة مستحقاته قبل الانتقال إلى ليبيا تجنباً لشكوى الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.