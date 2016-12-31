كوبر يكشف السبب وراء ضم حمادة طلبة لصفوف الفراعنة

كوبر يفسر أسباب ضم حمادة طلبة لمنتخب مصر

كشف الأرجنتيني هيتكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السبب وراء استدعاء حمادة طلبة لاعب الزمالك والمصري البورسعيدي السابق بالرغم من عدم مشاركته في العديد من المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكان المدير الفني الأرجنتيني للفراعنة قد أعلن مساء الخميس الماضي قائمة أولية تضم 27 لاعبا استدعاهم للدخول في معسكر مغلق غدا استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق الشهر المقبل بالجابون.

كوبر: طلبة لاعب “جوكر”

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب ظهر اليوم بمشروع الهدف قال كوبر “حمادة طلبة لاعب جوكر ويجيد اللعب في أكثر من مكان كما أنه ظهر بمستوى مميز خلال الفترة التي شارك فيها مع المنتخب”.

وأضاف “طلبة شارك مع المنتخب بصورة جيدة خلال مواجهتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 ولذلك تم استدعائه فهو يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر”.