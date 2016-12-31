كوبر: سأرحل عن تدريب منتخب مصر في هذه الحالة.!

كوبر: مستعد للرحيل عن المنتخب في هذه الحالة

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أنه على استعداد للرحيل عن تدريب الفراعنة في حالة الاختلاف مع اتحاد الكرة ورغبتهم في إنهاء عقده.

ويستعد المدرب الأرجنتيني لقيادة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا الشهر المقبل في الجابون حيث تأهل المنتخب المصري للبطولة بعد غياب دام 3 دورات منذ اخر بطولة فاز فيها باللقب بأنجولا في عام 2010.

كوبر: تلقبت العديد من العروض ولكن.!

وخلال مؤتمره الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمشروع الهدف قال كوبر “تلقيت العديد من العروض للتدريب ولكني باق مع منتخب مصر حتى يرغب اتحاد الكرة المصري في إنهاء عقدي”.

وأضاف “عندما أشعر بأن المسئولين في اتحاد الكرة ليس لديهم الرغبة في تحقيق المشروع الذي صممته لأجل المنتخب سأرحل عنه”.

وأتم حديثه “سعيد بتواجدي في مصر وأسعى لتحقيق لقب البطولة الأفريقية لإسعاد الجماهير المصرية الغفيرة”.