مدرب بتروجيت يكشف مزايا وعيوب بيكلي مع الأهلي

طلعت يوسف يوضح للأهلي مزايا وعيوب بيكلي

كشف طلعت يوسف المدير الفني لنادي بتروجيت عن مزايا وعيوب اللاعب شميليس بيكلي صانع ألعاب فريقه الذي بات على أعتاب الانتقال للنادي الأهلي.

وتقدم الاهلي بعرضاً رسمياُ من أجل ضم بيكلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث ينتظر بدء المفاوضات مع مسؤولي بتروجيت في الفترة المقبلة.

وأشار يوسف إلى أن بيكلي سيكون مفيداً للنادي الأهلي في ظل تمتعه بمهارات فنية عالية، إلى جانب امتلاكه لموهبة كبيرة تجعله قادراً على إحداث الفارق في المباريات.

واختتم يوسف حديثه بالتأكيد على أن بيكلي يعد لاعباً مزاجياً ويحتاج إلى معاملة خاصة من جانب مدربيه، مؤكداً على نجاحه في هذا الأمر مع اللاعب.